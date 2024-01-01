英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
10:00 芝麻街之怪獸出沒
10:35 湯馬仕小火車
11:00 求知小天地
11:25 忍者藝術家
12:00 CGTN環球瞭望及一馬當先惠社會
1:00 生命再燃亮（PG）
2:45 野性烏拉圭
3:50 創新國度（ⅩⅡ）
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視
5:00 芝麻街（LⅡ）
5:30 求知小天地
6:00 澳紐豪華居庭（Ⅰ）
6:25 英國海岸鐵路遊（Ⅰ）
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 明珠雜誌
8:30 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅢ）及一馬當先惠社會
9:30 初戀無限JAM（PG）
11:45 晚間新聞
12:05 一馬當先惠社會
12:10 明珠雜誌
12:40 至尚生活
1:10 中國24小時
1:55 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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(852) 3600 3600
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