擔任歌唱比賽真人騷《一夜成名》(American Idol)與跳舞比賽真人騷《舞林爭霸》(So You Think You Can Dance)評判的美國女歌手Paula Abdul,上周五入稟洛杉磯法庭指控兩節目監製Nigel Lythgoe性侵,Paula指於2002年播出《一夜成名》第一季時,被對方在升降機內推埋牆揸下體與胸部兼強行舌吻,事後她怕被炒而封口。2015年拍攝《舞林爭霸》期間她到對方家中作客,又在梳化上被強吻。她亦曾目擊Nigel在2015年強行對她的助手April施魔爪。