憑《戀人》捧MBC「演技大獎」 南宮民孖安恩真 膺「最佳螢幕情侶」

韓國MBC電視台的年度盛事《MBC演技大賞》前晚圓滿舉行，一向是收視保證的男星南宮民憑熱爆古裝劇《戀人》捧走「演技大獎」，而他亦與拍檔安恩真贏得「最佳螢幕情侶獎」，實至名歸！

南宮民憑《戀人》再登事業高峰，他前晚在《MBC演技大賞》以大熱姿態勇奪最高榮譽的「演技大獎」，他表示：「能夠用好的表演將感動帶給其他人是很幸福的事，真心感謝讓我擁有這份幸福的《戀人》團隊和喜愛這部作品的觀眾。」

他又特別提到他的拍檔、飾演「柳吉彩」的女星安恩真：「我們吉彩，在我覺得辛苦的時候會用真誠的眼神看着我，讓我覺得很安心，她不像是後輩，而是像同事，多謝你用真心去演戲，沒有吉彩的話，也沒有李張灦（南宮民角色名）。」他最後亦不忘感謝妻子秦雅凜。

俊昊同晚擸5獎 安恩真則與李世榮及禹棹奐奪得「迷你劇部門最優秀演技獎」，而南宮民與安恩真亦以72.6％的高票數贏得「最佳螢幕情侶獎」，《戀人》更奪得「年度劇集獎」。而當晚女團(G)I-DLE成員Miyeon擔任表演嘉賓，演繹《戀人》的主題曲《The Painted On The Moonlight》，南宮民與安恩真聽得十分陶醉，但有部分網民批評她表現失準，事後她在社交網發文指當時因為太緊張而走音，為令大家失望而致歉。

另一頒獎禮《2023 APAN STAR AWARDS》亦於同晚舉行，男團2PM成員俊昊憑韓劇《歡迎來到王之國》捧走「大獎」、「人氣獎」、「Global Star獎」和「最佳角色獎」，又與拍檔Yoon A奪得「最佳螢幕情侶獎」，共擸5個獎成全晚大贏家，至於Yoon A亦同樣獲得「人氣獎」，女星李聖經則憑《浪漫醫生金師傅3》奪得「演員獎」及「中篇劇集最優秀演技獎」。