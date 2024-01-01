暢所欲玄：冬至到入春

從今天至2月份，這段時間仍有兩個節氣，一是「小寒」代表進入一年最寒冷的日子；一是「大寒」，可視為一年之始。接下來的節慶是「尾禡」（即臘月十六），繼而是歲首（即正月初一），但這是不是甲辰龍年的開始，因2月4日16時27分（申時）已正式踏入龍年。

西曆2024年1月1日是新一年的第一天。每逢到了這個時間，很多人都會留意坊間不同運程預測，看看對自己有甚麼影響。有位大師曾在節目說，命是計算出來，怎樣計？先取得你的出生年月日時，起個命盤後，就能逐一分析你的一生，包括富貴榮華、身體狀態、姻緣婚姻、事業方向、學業指標等，甚至可以計算出遺傳問題，舉例，如計算你有心腦血管問題，可推算出這是受父親抑或母親遺傳。由於古代沒有科技去驗證，往往被人覺得這是迷信，加上坊間一些人自吹自擂，使到我們的傳統智慧被人看不起。

踏入2024年，不管你正在行大運抑或處於衰運中，只要為自己在新一年好好策劃，布好攻守陣，一樣可以過關。馬雲曾說過：「你有權利拋棄我，我有實力讓你後悔」。所謂天無絕人之路，沒有了自己，就只是為了別人而活。你多餘的犧牲，他看不懂也不心疼，別人就發到肚滿腸肥，你就慢慢地自毀了。

堪輿學者元海