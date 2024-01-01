娛樂

是日通勝

農曆十一月二十
癸卯年 甲子月 甲子日
宜：祭祀、理髮、交易
忌：開倉、動土、出行
幸運方向：坐東北向西南
幸運數字：35、04、42
幸運顏色：褐色
吉時：
上午7時至9時
下午1時至3時
下午3時至5時
凶時：
中午11時至1時
下午5時至7時
晚上9時至11時
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