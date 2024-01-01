Ash唱偶像作品唔夠喉

藝人鍾卓穎（Ash）與《中年好聲音》丁文俊前晚為梅艷芳《再續·緣份》管弦樂慈善音樂會擔任表演嘉賓，Ash以串燒歌形式獻唱3首阿梅的作品，笑言不夠喉的她表示向來愛懷舊，加上自小受父親熏陶已是梅迷。而丁文俊自言首次與管弦樂團合作心情緊張，也期待開個唱，不過目前要先儲歌迷。