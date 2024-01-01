娛樂

羅啟豪展望踏上紅館

羅啟豪首次與粉絲一起歡度除夕。 羅啟豪首次與粉絲一起歡度除夕。
羅啟豪首次與粉絲一起歡度除夕。
無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》季軍羅啟豪（Ramon）昨日到商場出席粉絲見面會，首次與粉絲一起歡度除夕，他稱以往都是留在英國與朋友迎接新一年。談到去年有甚麼特別難忘事？Ramon說：「參加比賽之前我係好收埋自己嘅人，依家係將自己成個生活攤晒出嚟。」又稱接下來的目標是推出新歌，而長遠目標是在紅館開騷。
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