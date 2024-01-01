對答陌生 感覺唔熟 容祖兒吃素多年 古巨基懵然不知
天后容祖兒與古巨基雖然份屬同門，但原來基仔對祖兒認識不深。二人一同參與內地節目時，基仔竟懵然不知祖兒吃素多年，還再三追問對方是否吃素，令現場氣氛尷尬到暈！
祖兒以「飛行嘉賓」身份參與內地音樂節目《聲生不息‧家年華》。最新一集中，她與多位歌手一起打邊爐，眼見原來有不少歌手都吃素，頓時令她感到開心，並表示：「這裏很多人吃素，我很喜歡。」此時坐在她對面的基仔，一臉茫然表示：「你吃素嗎？」隨後祖兒再強調：「我很喜歡吃素，你不知道嗎？」即令基仔頓時語塞，眼神更帶點懷疑。之後祖兒笑言：「你忘記了。」但古巨基仍以不相信的眼神再三詢問：「你是吃素嗎？」此時氣氛已達尷尬頂點，二人對答陌生，令人覺得他們並不熟悉。
執生緩和氣氛
祖兒之後再表示：「我很多時候都只吃海鮮，最多吃海鮮。」基仔聽後只是點頭沒有再回應，眼見氣氛跌至冰點，內地歌手陳楚生在旁笑言：「剛才這段聊天，感覺他們好像不是很熟。」隨後祖兒反應夠快表示：「真的，這幾年都不熟，他跟他兒子最熟。」緩和了尷尬的氣氛。有網民估計基仔榮升人父後很少與朋友聚會，久而久之與祖兒有點陌生。
而型男關智斌（Kenny）前日43歲生日，獲好友祖兒和蔡卓妍（阿Sa）為他慶祝，除齊齊切生日蛋糕外，還直落到戲院，支持阿Sa新片《金手指》，壽星仔Kenny笑指：「食飯吹水睇午夜場，好青春呀成件事！多謝你趕頭趕命趕過嚟！」
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