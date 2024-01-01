對答陌生 感覺唔熟 容祖兒吃素多年 古巨基懵然不知

祖兒以「飛行嘉賓」身份參與內地音樂節目《聲生不息‧家年華》。最新一集中，她與多位歌手一起打邊爐，眼見原來有不少歌手都吃素，頓時令她感到開心，並表示：「這裏很多人吃素，我很喜歡。」此時坐在她對面的基仔，一臉茫然表示：「你吃素嗎？」隨後祖兒再強調：「我很喜歡吃素，你不知道嗎？」即令基仔頓時語塞，眼神更帶點懷疑。之後祖兒笑言：「你忘記了。」但古巨基仍以不相信的眼神再三詢問：「你是吃素嗎？」此時氣氛已達尷尬頂點，二人對答陌生，令人覺得他們並不熟悉。