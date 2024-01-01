五月天台中騷 實施交通管制

台灣天團五月天雖然之前鬧出假唱風波，不過無損他們在家鄉的人氣，樂隊由昨晚起假台中洲際棒球場舉辦一連6場巡迴演唱會，預計每晚有逾2萬觀眾入場，由於擔心大量人流會造成交通擠塞，故此當地政府在會場周邊實施交通管制，由於車位有限，提醒粉絲盡量別開車，建議他們利用大型公共交通工具到達會場。