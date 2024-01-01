中娛星動：借劇集熱度 賣虛擬杮子 劉詩詩後援會捱轟 解散息眾怒

內地女星劉詩詩的官方後援會近日涉嫌非法集資，向粉絲開辦虛擬柿子採購團，當中有貨品開價更高達5萬多元人民幣，結果惹來一片痛罵聲音。後援會抵受不住壓力跪低，前日發聲明表明將全數退款，兼且重組後援會來平息事件。

劉詩詩與內地小生劉宇寧合演的爆款劇《一念關山》日前收官，由於該劇乃詩詩闊別6年再演古裝，加上近期與吳奇隆屢傳婚變，故詩詩頓時成為焦點新聞人物，劇集播出以來更是網上平台熱搜常客。劇集已播畢，然而詩詩人氣未減，近日還捲入官方後援會是非當中。

有網友爆料指詩詩後援會於上月尾開Po，以詩詩於《一》劇角色名字「任如意」及劇照作招徠：「任如意的柿子樹結果啦，能吃多少就摘多少，請按需理性採摘，次日品嘗風味更佳。」更開價十元人民幣作為守護柿子的條件，不過貼文卻講明不會有實體物流發貨，購買後更需按確認收貨，而購買清單中，除了有不同種類的虛擬柿子外，當中一欄「種植所需的工具棒」更索價5萬多人民幣。

貼文推出短短數小時，已吸引過千粉絲捧場，同時亦有網民直斥後援會行為過分，如同非法集資，後援會見狀已於當晚宣布截單，並自責會內考慮不周促成是次柿子採購，承諾會全數退款。不過一眾網民亦不賣帳，紛紛於詩詩官方後援會留言繼續鬧爆，還直接把貼文轉發執法部門及詩詩有份代言的品牌官方平台。

款項全數退回 有網民直斥詩詩官方後援會經常自把自為，建議直接解散，群情洶湧之下，有關方面至前日終打破沉默認衰：「後援會管理在未告知藝人團隊的情況下，因個人能力不足導致工作失誤，已於當日及時叫停，發起項目已全數退回。鑑於此，後援會決定招新重組……原管理員也將在完成所有工作交接後，退出後援會管理工作。」至於詩詩本人則未有為事件開腔，反而於社交網為好友唐嫣的新劇造勢。