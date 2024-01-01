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龍門陣
袁嘉敏定居英國「賣大包」
袁嘉敏的傲人身材，令網民嘩嘩聲。
現年39歲的女星袁嘉敏近日在社交平台上載了一段影片，透露已經正式定居英國，片中她分享如何適應在英國的獨居生活，影片曝光後，即時引起網民熱議。相比起嘉敏的日常生活，網民就被她的身材吸引，皆因她在片中穿着貼身上衣，露出迷人鎖骨之餘，豐滿上圍幾乎要Big爆衫，拋出深長事業線，相當誘人！
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