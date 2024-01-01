隻身往武漢 孤單迷惘 丁子朗被司機遺棄 歷險13個鐘

丁子朗近日前往武漢會合馬國明、胡鴻鈞出席活動時，遭司機遺棄在公路上，最終花了13小時才到達目的地，坦言一個人於內地有時好迷惘。

視帝馬國明、丁子朗、胡鴻鈞及孔德賢前日於武漢出席品牌活動及舉行見面會，丁子朗憑偶像選秀節目《亞洲超星團》人氣急升，連月來一直於內地錄製節目的他，穿州過省工作，但他到武漢時，卻出現了「丁丁歷險記」，輾轉13小時才抵達當地，過程艱辛！他於社交網透露由蘇州出發途中，被司機「遺棄」：「在蘇州往武漢路上，大隊司機因能見度低不能行高速，在蘇州公路口把我忍痛放下。雖然迷惘，但總有方法，結果獨自展開一段轉折的歷險，蘇州轉南京轉合肥轉黃山北轉武漢，過程艱辛但幸好順利抵達目的地。」

子朗昨日接受本報訪問時坦言：「我今晚都要做跨年晚會活動，呢兩日會合佢哋、賺少少外快，見到馬國明同經理人佢哋好開心，因為喺內地通常都係自己一個跑，有時好迷惘，依家又飛咗去第二個省份了！」

馬國明孖愛妻倒數 馬國明活動後急返港與愛妻湯洛雯倒數，他受訪時謂：「啱啱落機趕返嚟，可以同老婆倒數好開心，呢排多咗好多商演活動，希望新嘅一年愈來愈好。」

胡鴻鈞近年不時在內地工作，故他到達武漢時亦有不少粉絲前來接機，他開心表示很驚喜，並透露新一年會繼續做音樂，之後會返北京準備新專輯。而孔德賢坦言有份到內地賺外快很開心，寄望新一年工作多多。