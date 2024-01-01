反社會人格 變社會判官 周柏豪遭利用 王敏奕執法遇到愛

無綫劇集《旁觀者》今日起晚上9時30分在翡翠台播放，此劇由葉鎮輝監製，周柏豪、王敏奕、吳若希、連詩雅、羅天宇、馬貫東等主演，故事、角色設定新鮮，之前於內地率先播時口碑相當不俗，正義使者周柏豪愛上刑警王敏奕的愛情故事，懸疑得來帶點浪漫。

劇中周柏豪自小因不好遭遇而有反社會人格，很討厭做旁觀者而引伸出正義的人格出來，化身判官懲治壞人。於孤兒院長大的他遇到同樣有反社會人格的吳若希，2人本來有戀人感覺，但吳若希很懂得利用身邊人，玩弄人心，更利用柏豪犯錯，2人最終分手收場。

周柏豪受訪時表示曾跟王敏奕、連詩雅合作，大讚她們是很爽朗的女生，工作非常專業。劇中的他本身是咖啡室老闆，但又會經常變成另一個人，他不諱言演繹上難度甚高：「角色上嘅所有細節、背景都同我現實生活非常唔同，本身我唔飲咖啡，但因為呢個角色開始鍾意咖啡嘅味道，所以我好鍾意演戲，因為會發掘新鮮事，從而發現新鮮嘅自己。」今次演繹一個會做壞事的好人，柏豪坦言感恩有這個機會，演反派或壞人其實好爽，希望大家會喜歡。

《金宵大廈》監製出品 至於王敏奕於劇中是一個「高敏感症」刑警，敏感度甚高，能感受到兇案現場死者或兇手殘留的影像、感覺，從小失去母愛、深受傷害的她，不擅跟人相處，於別人眼中是一個怪人。她受訪時說：「我記得兩年幾前收劇本時好感動，因為劇本好浪漫又有意思，好講人性，劇中每個人都好似有精神病咁，有啲唔正常，就好似我哋喺城市經常遇到壓力，人與人之間感覺好疏離，想講出真正嘅關心。大家都知《金宵大廈》監製葉鎮輝拍攝手法向來好獨特，高敏症確實存在，呢樣嘢幫到查案都係一個好有創意嘅諗法，拍時遇到好多得意嘢，佢會有好多參考畀我，自己都做咗好多功課。」

王敏奕大讚劇本創新，充滿人性。 周柏豪