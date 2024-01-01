支嚳儀陪樂迷跨年 提前氹囝囝
歌手支嚳儀與魏嘉信昨晚於東港城舉行小型音樂會。支嚳儀透露今年除推出新歌外，更會於加拿大成立烘焙教室分店，而魏嘉信則希望大家見證自己的努力，繼續追夢。
支嚳儀與魏嘉信昨晚到將軍澳東港城，出席《中年好聲音系列唱爆聖誕除夕》活動，2人唱盡多首中、英文金曲，提前與樂迷倒數迎新年，而魏嘉信的太太和兒子亦有到場為他打氣，場面相當熱鬧。
談到最難忘的除夕夜，支嚳儀笑說：「今年應該最難忘，事關今晚我走兩場，冇得同屋企人倒數。（老公囝囝冇詐型？）冇，因為之前我已經同囝囝去咗深圳同廣州玩，做咗幾日全職媽咪，我一定會做到work life balance嘅。」由於第2場倒數活動要與好友曹敏寶唱跳《跳舞街》，她笑指每晚於家中拿螢光棒自行排練到凌晨4點。魏嘉信則笑謂：「試過除夕朋友失戀，我陪咗佢成晚，真係好難忘。」
魏嘉信恨出單曲
至於新年願望，支嚳儀透露希望4月份能於加拿大多倫多開設烘焙教室分店：「所以呢排成日開視像會議，或者3月會飛過去視察，同埋我嘅新歌籌備工作已經如火如荼。」魏嘉信就表示：「嚟緊我都希望繼續追夢，同埋畀大家見到我嘅努力，相信擁有自己單曲係我哋所有學員嘅願望。」
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