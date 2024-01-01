3人捧勁爆 齊腳撐叱咤 MIRROR綵排難分身 焗住大細超

男團MIRROR近日全面閉關排練演唱會，前晚僅派出3位成員AK、Jer及Ian代表出席《新城勁爆頒獎禮》，成功狂擸4項大獎，預告今晚的《叱咤樂壇頒獎禮》將會12子上台，無懼被指大細超。而Jer和Frankie行正桃花運，但原來其中一個是假桃花？

前晚Ian贏得「勁爆男歌手」封歌王，Jer憑《JM單身9》奪「勁爆我撐歌曲」、AK奪「勁爆突破歌手」，MIRROR雖然不齊人，但仍奪得「勁爆我撐組合」，AK受訪時坦言今晚會齊人出席「叱咤」：「相信到時演唱會綵排都已經七七八八。（唔怕被人話大細超？）我哋控制唔到，相信公司已經作出相關溝通，有啲成員嘅綵排真係比較趕急，係我哋3個比較早開始排。」

談到12子齊人出席活動叫價百萬港元，令廣告商卻步一事，AK表示冇接過倒數活動，對此事並不知情。Jer就想跟粉絲一起倒數，奈何要準備演唱會冇時間，有指Jer與插畫師緋聞女友Coey去露營，感情似有大飛躍，Jer直指大家「認錯人」：「嗰個唔係我。（依家單身？）係。」至於Frankie亦疑似有新戀情，3子就笑指Frankie已大個仔不會干預，暗示戀事成功。

Gin Lee志在大滿貫 而歌王馮允謙（Jay）和歌后李幸倪（Gin Lee）皆同時獲「勁爆歌曲」，Jay透露本月19日將在會展開騷，女友支持他再衝事業，婚期會拖到2025年再討論。Gin Lee表示努力了一年有好收成，感覺好圓滿，寄望達成女歌手大滿貫心願。

女團COLLAR和ERROR同獲「勁爆組合」，這亦是COLLAR「7人組合」後首次得獎，她們異口同聲表示好興奮，成員Marf更獲「勁爆我撐新人」，她表示這是首個樂壇個人獎，預早寫定致謝詞，但緊張到只講了1成。

Gin Lee對自己要求甚高，期望能不斷超越自己。