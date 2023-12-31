中文台節目表 翡翠台
9:00 新幹線戰士Z
9:30 爆丸3.1
10:00 掌上萌寶小海豹
10:30 問問Master Joe
11:00 講清講楚
11:30 胡說八道真情假期
11:55 宣傳易
12:00 阿爺廚房
1:00 午間新聞
1:15 亞洲超星團
2:50 大灣區活好D
3:20 2人3轆
3:55 勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 爆旋陀螺Ⅹ
5:30 櫻桃小丸子
6:00 家鄉至味
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 2023香港大事回顧
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 思家大戰（PG）
9:00 中年好聲音2
10:40 晚間新聞及天氣報告
10:55 福佑香江同心邁向2024（直播）
12:15 宣傳易
12:20 國產凌凌漆（M）
2:05 玩轉獅門娛樂天地
3:05 大灣區活好D
3:35 胡說八道真情假期
4:05 食平3D
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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