演員素服悼李善均 李帝勳金泰璃瓜分「演技大獎」

韓國SBS電視台的年度盛事《SBS演技大賞》前晚舉行，男星李帝勳與女星金泰璃一同奪得最高榮譽的「演技大獎」，安孝燮、李聖經、宋江及金裕貞等則齊齊捧走「最優秀演技獎」，皆大歡喜！

為悼念日前離世的男星李善均，前晚出席《SBS演技大賞》的演員服裝以黑、白、灰色為主，而李善均生前主演劇集《權貴復仇》的演員及製作團隊全員缺席。

今年憑劇集《模範的士2》大受觀眾愛戴的男星李帝勳與《惡鬼》女星金泰璃，瓜分全晚最高榮譽的「演技大獎」，兩人上台後搞笑地猜拳決定發表感想的先後次序，猜贏的金泰璃先說：「雖然《惡鬼》不是一部容易拍的作品，但我比起任何時候都要幸福，這是過程比結果更重要的作品，感謝為我們創造一個好結果的觀眾。」

李帝勳則表示：「《模範的士》能夠拍第二季已經是很感恩和光榮的事，將這麼大的獎給我，讓我不知如何是好。」他又特別提到李善均：「雖然我們沒有在作品裏合作過，但我是看着那位走過的路而有了做演員的夢想，我一直很想成為像他一樣的演員，視他為榜樣，我想將這個獎獻給他，真的辛苦了，希望你在天上平安幸福。」

《金師傅3》奪「年度團隊獎」 至於《浪漫醫生金師傅3》的安孝燮與李聖經分別奪得「季度制劇集男、女子最優秀演技獎」，《與惡魔有約》的宋江與金裕貞則獲得「迷你浪漫喜劇部門男、女子最優秀演技獎」，《全國死刑公投》的朴成雄及《權貴復仇》的文彩媛就贏得「迷你特別類型劇部門男、女子最優秀演技獎」。

此外，《模範的士2》亦獲得網民投票選出的「最佳SBS劇集」，《浪漫醫生金師傅3》則捧走「年度團隊獎」，而宋江與金裕貞憑《與惡魔有約》贏得「最佳螢幕情侶獎」，但宋江缺席頒獎禮，由金裕貞一人領獎。