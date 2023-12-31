暢所欲玄：孩子起甚麼名字易影響運勢？

名字不僅傳承了人的情、意、志，蘊含了人的精、氣、神，還在一定程度上影響着一個人的運勢。

很多家長為小朋友起名時，往往會根據出生的季節、天氣、事件，或選用帶有吉祥含義的字，或找專業的師傅協助。究竟甚麼名字對於孩子的運勢帶來負面影響？

1.過於隨便：名字作為社交中的一個工具，在很多場合，往往構成人的第一印象。給孩子起名的時候，若起得過於隨便，容易對其人際關係造成不利影響，加上過於隨便的字眼易讓孩子變得隨波逐流，甚至限制了人生的發展。

2.繁瑣冷僻：名字伴隨人的一生一世，日常要多叫多用多寫。因此給孩子取名時，盡量避免用過於繁瑣冷僻的字，否則容易使人們望而生畏，甚至產生孤立感，從而降低人際運。

3.與五行相悖：姓名的「數」與「音」會影響一個人的運勢，所以名字的好與壞，對人生極為重要。如果起名的時候符合四柱組合，生助用神，對身體、家庭、學業、事業都有利。相反，如果起名時與自身五行相悖，則易對運勢帶來一定的壓制性。

玄學名師黃楚淇