娛樂

劉溫馨 捽「18禁」水杯開眼界

劉溫馨、朱智賢及陳熙蕊等日前開派對，朱智賢在社交網上載一段短片，見劉溫馨用紙巾擦拭一個「18禁」的水杯，她表示：「啱啱抽到嘅禮物，大開眼界喎！好特別！」朱智賢受訪時否認「三級杯」由她所送：「我點會買啲咁核突嘅嘢呀？我自己仲黑，乜都冇抽到！」
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