娛樂

姚子羚放開包袱 狂食薯片
無綫花旦姚子羚最近完成了與「胡說八道會」一班好姊妹在美國舉行的巡迴演唱會，回港後即投入劇集《反黑英雄》的拍攝工作。她在社交網表示最開心是完騷後可以放開肚皮吃薯片、飲汽水，暫時不用為演出Keep Fit。回顧巡唱，她直言很享受這次舞台演出，感謝每位支持她們的朋友，期待有更多的下一站。
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