莊思敏 成型男收割機

藝人莊思敏在圈中人緣甚佳，不時出席聚會成為集郵王。近日「全球百大帥哥排行榜」出爐，她就與排第7名的張哲瀚同框，分享合照並留言：「近日在身邊出現的型男很多，百大型男、頂流演員、金牌司儀，你喜歡哪一類型。」網民即洗版式狂讚張哲瀚靚仔，直指羨慕莊思敏。