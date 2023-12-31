12月31日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月31日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
莊思敏 成型男收割機
藝人莊思敏在圈中人緣甚佳，不時出席聚會成為集郵王。近日「全球百大帥哥排行榜」出爐，她就與排第7名的張哲瀚同框，分享合照並留言：「近日在身邊出現的型男很多，百大型男、頂流演員、金牌司儀，你喜歡哪一類型。」網民即洗版式狂讚張哲瀚靚仔，直指羨慕莊思敏。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231231-1231_00282_063/莊思敏--成型男收割機
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc