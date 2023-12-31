12月31日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月31日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
周潤發 買兩餸飯手指指
國際巨星周潤發經常被粉絲野生捕獲，他對粉絲有求必應，相當親民。日前有網民表示在上環一間兩餸飯舖頭巧遇發哥，並分享了兩張他買飯盒的照片，當中見他手指指認真揀餸，又親自揸機，與店內員工開心合照，網民都很好奇他選了哪兩款菜式醫肚。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231231-1231_00282_053/周潤發--買兩餸飯手指指
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc