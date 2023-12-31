周潤發 買兩餸飯手指指

國際巨星周潤發經常被粉絲野生捕獲，他對粉絲有求必應，相當親民。日前有網民表示在上環一間兩餸飯舖頭巧遇發哥，並分享了兩張他買飯盒的照片，當中見他手指指認真揀餸，又親自揸機，與店內員工開心合照，網民都很好奇他選了哪兩款菜式醫肚。