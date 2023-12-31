難得陪媽咪「砌長城」 跨年音樂節煞停 薛凱琪留港狂歡

女星薛凱琪原定今日參與內地跨年音樂節，惟數日前主辦方以舞台搭建未完工為由煞停演出，變相令已返港過聖誕的她額外多了幾天假期，她坦言已有4年沒與父母一起倒數，今年終可做孝順女!

由薛凱琪（Fiona）、周柏豪、泳兒及張韶涵等多位歌手演出的跨年音樂節，原定今、明兩日在茂名市舉行，但主辦方於開騷前5日發出公告，指音樂節因更換場地導致搭建工程無法按預期完成，不得不延期，具體重啟時間另行通知，主辦方將不收手續費，全數退款予已購票樂迷。

早已返港與雙親共度聖誕的Fiona，索性多留幾日，預計元旦後才重返內地工作，她昨日接受本報訪問時表示：「音樂節活動係取消咗，所以我決定同爸爸、媽媽過跨年，數數吓都有成4年冇一齊倒數，所以好期待。依家所有重要嘅日子，我都會返嚟同佢哋一齊過，呢排日日諗有咩節目畀佢哋，除咗陪食飯，我仲有陪媽咪打衞生麻雀㗎！（邊個贏？）當然係媽咪啦！」

預告明年工作多多 除了做乖乖女，Fiona聖誕節還聯同曾合作電影《早熟》的「媽咪」余安安、方平、方中信一家3口、宣萱等前輩舉行派對，席間Fiona抱起狗狗又攬又錫，而且整晚不停集郵，並在大廳開心合照。談到新一年的工作，她說：「1月返去之後就開始錄新專輯歌曲，同埋都有傾緊音樂綜藝節目，所以嚟緊應該會幾充實。」