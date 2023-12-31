中娛星動：與金融界猛人玩完 范冰冰回復單身急搵新男友

內地女星范冰冰於2019年與未婚夫李晨分手後，感情生活一直備受關注。她去年與金融界猛人郭岩峰爆戀情，外界送上祝福，惟日前她受訪時表示要交個男友，表明已回復單身。

范冰冰於2018年捲入逃稅風波，除了被罰款10億港元外，更賠上如日方中的演藝事業，工作全面叫停。感情方面她亦慘遭滑鐵盧，與訂下婚約的內地男星李晨分手收場，結束4年的感情。她曾明言不想連累所愛，惟有忍痛告別，選擇孑然一身：「唯一能做的，就是讓他遠離我。」令人不勝唏噓。現時繼續為事業打拚望重拾昔日「范爺」地位的她，對感情仍充滿憧憬。

曾傳出好事近 與李晨分手後，冰冰感情生活一直備受關注，去年終於爆出與金融界猛人郭岩峰拍拖，更一度傳出好事近。正當外界送上祝福之際，卻傳出男方未能成功過范冰冰父母一關，令婚事一直暫緩。近日冰冰公開受訪時突然高調談及感情事，透露最新感情狀況，高調宣布已回復單身，意味已與郭岩峰分手收場！當時她被問到對2024年的展望，她衝口而出：「交個男朋友吧！」其後再補充：「努力交個男朋友，還是要有自己的生活，然後要有自己喜歡的角色。」