娛圈單打：靚樣忽然再升級 豬鼻話咁快消失

古語有云：楚王好細腰，宮中多餓死。為了滿足審美要求，人人皆刻意追求，自古至今皆然，最終卻是為難自己。為了靚靚，究竟可以去到幾盡？嗱，曾揚言不接受微調的應屆港姐冠軍莊子璇（Hilary），日前出席活動，忽然令人眼前再一亮，皆因「豬膽鼻」不見了，取而代之係「間尺鼻」！

咁大改變，會唔會只係化妝嘅鬼斧神工咋？信不信由你，反正網民就不信了。早在聖誕節期間，她在社交網大晒靚相，低胸露深溝，唔止身材升級，經常被人談論的豬膽鼻忽然變得筆直，又高又挺，惹來議論紛紛，網民質疑她「整咗個鼻喎」。日前真人出席活動，間尺鼻果真非常搶眼！

21歲，卜卜脆，Hilary青春無敵，向來對美貌非常自信，唔止揚言拒絕微調，仲大晒學生時期的清純素顏照，證明俏麗樣子純天然。之但係，當選後是非接踵而來，外界大彈佢冇艷光、奪冠只係靠關係靠擦鞋，受重用程度亦明顯不及季軍王敏慈、大騎樓郭珮文。前者獲安排拍攝飲食節目，後者更獲拍劇機會，Hilary至今只有在台慶擔任司儀，相形見絀。

唔知係咪因為咁，小妮子心急上位，由是變靚自己，冀減少負評，增加機會。講真，娛樂圈競爭激烈，男男女女，無不千方百計執正個樣，提升輪廓身材，以求大紅大紫。以此觀之，Hilary即使貴為港姐冠軍，希望自己更加省鏡，亦係人之常情。

但都要多口講句：人工始終不同天然！稍稍微調當然冇所謂，一旦沉迷整容，走火入魔，咁就大件事！