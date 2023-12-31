演技千變萬化考功力 蔡卓妍愛情零盼望 撩梁朝偉睇騷

「三金影帝」梁朝偉、蔡卓妍（阿Sa）及導演莊文強於除夕展望2024年，偉仔希望繼續嘗新，長做長有。至於阿Sa在情場雖然似片中角色是「付出型」，但不會失去理智，新年願望是電影大賣，順利開騷，更「食住上」邀請偉仔睇騷，愛情願望則揚言「冇諗喎」！

回望過去一年，可說是梁朝偉的豐收年，除了獲頒威尼斯電影節金獅獎終身成就獎，更成為史上首位「三金」影帝（香港金像獎、台灣金馬獎、中國金雞獎），風頭一時無兩！談到對2024年的展望，他直言希望可以遇到更多像英皇電影《金手指》的劇本，挑戰極少演的角色：「希望新一年可以好似今次咁，演啲唔係我平時演嘅角色，有多啲新嘗試，當然都希望身體健康啦！」

談情保持理智 片中阿Sa很愛慕偉仔，願意為他犧牲一切，問到現實中是否亦是癡情女子？她表示：「我都係付出型人格，至於係咪會犧牲一切？咁我好理智嘅，覺得點都要有番自己，唔能夠所有嘢唔理，淨係放喺愛情度。（有咩新年願望？）希望套戲大賣，嚟緊Twins演唱會順利，身體健康亦好重要，呢個月要開騷好關鍵。（咁愛情呢？）冇去諗喎。」

很多觀眾都好奇偉仔如何克服「社恐」拍戲，始終片場人數不少，他親自解謎：「我成日覺得拍戲嗰個唔係我囉！一拍戲我就會跟住個角色走。（Cut機就要匿埋？）唔會，我只係唔知點同啲唔熟嘅人相處。」他又讚今次拍檔阿Sa又叻又聰明，阿Sa則指偉仔拍戲時演技變化萬千，她要打醒十二分精神「接招」：「拍嘅時候係有緊張，但唔係因為同佢拍戲，係緊張自己嘅演出。我睇劇本估佢有10個演法，但佢永遠會做第11、12個，不過咁先好，可以好多樣化。」問到偉仔早前現身組合My Little Airport音樂會，不少網民都大呼驚喜，醒目的阿Sa即把握機會力Sell即將舉行的Twins演唱會，偉仔笑說：「如果我喺香港都會嚟睇嘅！」

另外，《金》片昨日首天開畫，截至昨晚7時票房已破340萬港元大關，成為2023年聖誕新年檔開畫票房總冠軍！