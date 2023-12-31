MIRROR封「我撐組合」3子做代表

成軍5年的男團MIRROR昨晚勇奪「勁爆我撐組合」獎，但因忙於準備演唱會而未有全員現身，由副隊長AK、Ian與Jer代表領獎，AK說：「多謝公司，MIRROR一班兄弟排練緊，之後會將個獎送去畀佢哋，多謝大家2023年聽我哋嘅歌，希望2024年會帶畀大家驚喜。」不過「勁爆組合」方面則輸給師弟妹ERROR、COLLAR及P1X3L，令人摸不着頭腦。

MIRROR明年展開的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》巡迴演唱會，1月15日在港揭開序幕後，上半年將先後在亞洲、歐洲及北美共9個城市演出，近日落實3月12及14日分別在英國倫敦The O2 Arena場館及曼徹斯特AO Arena場館各開一場，場地可容納約2萬人，票價介乎78英鎊（約778港元）至268英鎊（約2,675港元），明年1月12日公開發售。樂隊RubberBand月前舉行的英國騷，最貴門票索價138英鎊（約1,377港元），約為MIRROR一半。