新城68獎分唔勻 姜濤AL捧蛋 炎明熹開齋大解放 孖Gin泳兒封后

本年度樂壇首張成績表《新城勁爆頒獎禮2023》昨晚揭曉，共頒發68個獎項，李幸倪（Gin Lee）、林家謙、炎明熹，甚至因舉行演唱會而缺席的張敬軒等各得兩獎，而MIRROR成員Jer、Ian及Anson Kong亦各有一獎在身，不過「人氣王」姜濤與Anson Lo（AL）竟食白果，賽果令人意外！至於18歲的炎明熹首封歌后，難怪以火辣的蝴蝶裝贈興。

今年大有機會橫掃各大女歌手獎項的Gin Lee，在昨晚假會展舉行的《新城勁爆頒獎禮》先拔頭籌當選歌后，一副戰鬥格的她，與師姐泳兒及《聲夢傳奇》出身的炎明熹（Gigi）同獲「勁爆女歌手」，去年僅得「突破歌手」的Gigi明顯突飛猛進，其性感造型同樣令人驚喜，穿上低胸蝴蝶結裝大騷Quali！3位歌后還各自獲頒一首「勁爆歌曲」。

張敬軒缺席照有獎 至於MIRROR唱將Ian，則跟林家謙、馮允謙分享歌王殊榮，齊捧「勁爆男歌手」；正舉行演唱會的張敬軒不負眾望，擸走「勁爆年度歌手」及憑《隱形遊樂場》勇奪「勁爆播放指數歌曲」大獎。英皇旗下歌手共擸12個獎，成為全晚班霸！

頒獎禮焦點依然落在MIRROR身上，大會頒發4個與他們有關的獎項，雖只有3位成員Ian、Jer及Anson Kong（AK）代表出席，但依然掀起高潮，除Ian當選歌王外，副隊長AK榮膺「勁爆突破歌手」，Jer則憑《JM單身9》摘下「勁爆我撐歌曲」，最想不到是隊中兩大「人氣王」姜濤和Anson Lo竟齊齊食白果，連一個豬肉獎都分不到！華納旗下歌手亦全軍覆沒。

3位鏡仔分別就個人獎項致謝，AK表示之前停了一段時間冇出歌，承諾明年做更多不同音樂，包括跳舞歌；Jer感謝電台、公司及MIRROR等；Ian則多謝每一位合作過的音樂單位：「今年全部歌曲係自己監製，要好多人幫忙先可以見到大家。」他亦是3位鏡仔中最多Fans撐場的一位。

「聲夢幫」吐氣揚眉 「聲夢幫」方面除Gigi大放異彩外，姚焯菲亦為學員爭光，連捧「勁爆新媒體歌曲」及「勁爆躍進歌手」獎；鍾柔美則偕論論盡盡跌嘢的魏浚笙、吳保錡瓜分「勁爆人氣偶像」。今年驚喜爆紅的74歲歌手尹光，憑大熱歌曲《Dear Myself》殺入各大頒獎禮，昨晚獲新增設的「潮爆神級歌王」，以表揚他今年人氣爆錶。