Jisoo轉攻影視圈 BLACK PINK飛起事務所 自立「獨吞」酬金

當紅女團BLACK PINK與YG事務所雖然續簽了組合活動的合約，但她們為確保個人活動的自主權，以及不想跟事務所攤分個人活動的收益，全員落實不與YG續簽個人合約。

出道7年的BLACK PINK今年8月約滿YG事務所，本月初宣布續簽團體合約，YG將繼續負責推出組合專輯及巡迴演唱會。雖然確保組合不解散，但已獨當一面的Jennie、Jisoo、Lisa及Rose早有離心。Jennie率先於平安夜宣布自立門戶，成立個人公司自己接Job後，其餘3女亦落實與YG分道揚鑣，今後只有組合活動才由YG負責，個人活動方面不再受事務所掌控。YG事務所昨日發聲明：「不久前續簽了BLACK PINK活動的團體合約，但經雙方協商後，不會再另外簽訂各成員的個人活動，公司會盡全力支援組合活動。」

Lisa Rose成搶手貨 據業界人士透露，曾拍韓劇《雪降花》的Jisoo有意向影視方面發展，昨日更傳出她可能簽約男歌手G-Dragon現所屬的製作公司Galaxy Corporation，但一切仍未落實。至於今年在巴黎演出脫衣騷而聲名大噪的Lisa則獲不少海外公司招手，她下月底就會展開脫離YG後首項工作，到巴黎演出慈善音樂騷。之前亦傳出有國際知名唱片公司斟洽Rose加盟，相信她很快亦會公布去向。樂迷對於偶像終於擺脫YG，重掌個人活動的自主權讚好，亦為她們不用再攤分Solo活動的收益而鼓舞。

另外，有短片平台公布今年最高點擊K-Pop MV排名，Jisoo的《Flower》MV以逾4.4億次登上No.1，力壓天團防彈少年團成員Jungkook錄得3.1億次點擊的《Seven》MV。至於女團(G)I-DLE與NewJeans的Hit歌《Queencard》、《OMG》，分別以2.8億及1.9億次進佔第3、4位。