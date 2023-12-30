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黃德慧晉升無綫助理總經理
電視廣播有限公司昨日宣布人事變動，黃德慧女士晉升為助理總經理（企業傳訊），主管企業傳訊部門，負責領導宣傳科、對外事務科以及Digital Social Media Management，同時兼任「無綫電視暨職藝員愛心基金」董事局主席。
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