楊埕轟女藝人過橋抽板 矛頭直指謝芷倫

曾參選港姐的楊埕近期甚少現身幕前，轉攻公關行業的她近日似乎在工作上遇到不快事，她透過社交網怒轟一名「三線花膠女藝人」，直指：「做人最緊要飲水思源，前排公司有個活動請咗個三線花膠女藝人，幸運地佢收到6位數字，佢冇申報TVB都冇交回公司。近日再發現花膠女藝人跳過TVB跳過活動公司，直接向主辦單位再索取5位數，成件事都好無稽，帶挈佢拎咗6位數字，仲破壞咗活動公司及主辦方三方關係。」楊埕續指與對方認識了10年才找她出席活動，沒想過幾萬元就看出了她的人格。

「花膠公主」露端倪

楊埕又上載了與「花膠」的對話截圖，又指「靚大晒呀？有老公大晒呀？」不少網友大食花生，並在抽絲剝繭下尋找「花膠」是何許人，並指疑與2014年參選港姐的謝芷倫有關，因謝芷倫在社交網上以「花膠公主」自居。本報聯絡楊埕了解事件，她表示：「過咗去就算啦，純粹認為作為藝人，工作操守唔恰當，畢竟佢已經唔係新人。」問到事件是否與謝芷倫有關，她未有否認，只表示：「我唔可以公開對方個名。」本報亦曾聯絡謝芷倫了解事件，至截稿前未有回覆。