中娛星動：二搭成定局 粉絲阻唔住 楊紫準備就緒 與李現過兩日埋位

內地花旦楊紫向來是劇后，她與李現合演的新劇《國色芳華》傳了多時，終正式開拍，楊紫透露二人已開始定妝及圍讀。而楊紫與吳亦凡合演的《青簪行》亦找來新男主角重新補拍，播期不遠已。

流量花旦楊紫與小生李現在2019年合作的偶像劇《親愛的熱愛的》爆紅，創下177億高流量，兩人戲裏談情說愛、火花四射，戲外感情也極好，還一度傳出緋聞，但粉絲樂見其成，雖然楊紫連續多年公開為李現祝壽，但粉絲深信二人是純友誼，對「這段情」絕不嫌棄。

不過，早前劇集《國色芳華》傳出二人再合作擔任主角時，李現粉絲即時反對，皆因此劇是大女主劇，劇情圍繞女主發展，男主角淪為工具人，不想看到近年戲運不佳的李現，再被楊紫壓於其下，愈撈愈霉。不過現時《國》劇正式開拍，楊紫日前直播時，透露已經開始定妝及圍讀，她與李現時隔5年再度合作，日前他們已分別出發到橫店準備，二人將會在湖南衛視跨年晚會中合唱，明年1月2日正式埋位開拍。

舊劇有望重出生天 此外，楊紫多年來拍了不少作品，她與吳亦凡在2019年合作拍攝內地劇集《青簪行》，但之後由於吳亦凡捲入強姦案，此劇一度石沉大海，播出無期。不過由於投資了高達4億人民幣拍攝，故劇組一直都希望物色新男主角來取代吳亦凡，採用補拍再製作，希望劇集有機會播出。

之後曾經流傳林更新會代替吳亦凡，但後來他否認傳聞。直至最近終於有新消息，劇組早已在北京開始補拍，而新男主角是曾與王楚然合演《聽說你喜歡我》的彭冠英。而楊紫工作室日前向媒體送出禮盒，內裏附上不少楊紫的代言產品外，還有楊紫2024年的角色明信片，上面亦有《青》劇中，角色黃梓瑕的漫畫肖像，相信此劇離開播不遠。