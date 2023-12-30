12月30日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月30日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
廖慧儀學整「爐肉」標汗
伍韻婷（左）與廖慧儀合體「推肉」，非常吃力。
藝人廖慧儀與伍韻婷主持的飲食旅遊節目《唔滾唔知有料到》，最新一集展開北京火鍋之旅，品嘗有傳奇鍋物之稱的「爐肉火鍋」，更走入廚房見識爐肉製法兼學整。第一步是插肉令肉質鬆軟，不消一會，廖慧儀已汗流浹背；第二步是推肉，讓肉塊均勻吸收醃料，她狂推一輪後力不從心，要伍韻婷從後協助，最終合力完成。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231230-1230_00282_043/廖慧儀學整「爐肉」標汗
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc