廖慧儀學整「爐肉」標汗

藝人廖慧儀與伍韻婷主持的飲食旅遊節目《唔滾唔知有料到》，最新一集展開北京火鍋之旅，品嘗有傳奇鍋物之稱的「爐肉火鍋」，更走入廚房見識爐肉製法兼學整。第一步是插肉令肉質鬆軟，不消一會，廖慧儀已汗流浹背；第二步是推肉，讓肉塊均勻吸收醃料，她狂推一輪後力不從心，要伍韻婷從後協助，最終合力完成。