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啦啦隊職業病 林襄腳軟險碌落山
林襄
台灣啦啦隊女神林襄在節目《炸裂吧！女孩》中，與隊友挑戰野外求生，她一度在山上迷路，更腳軟幾乎碌落山谷，她自爆因長期做啦啦隊應援而膝蓋受損傷，上落山時大叫：「膝蓋不給力！」鬥快生火時，大家手忙腳亂拿着器具搧風點火，因灰燼亂飛而灰頭土臉，夠晒狼狽。
林襄在山中上上落落，對膝蓋負荷很大。
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