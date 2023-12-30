姜濤出茅招 飛擒大啜嚇窒Ian

人氣男團MIRROR在團綜玩遊戲，大細路姜濤在枕頭大戰中跟Ian單挑，為勝出而「連環出嘴」錫Ian，HeHe味濃，嚇到Ian大叫：「做咩錫我呀？」

ViuTV綜藝節目《MIRROR Time》最新一集中，12子抽籤分組挑戰「Pillow Fight」，第一輪比賽是鬥快搶奪雙方腳下的枕頭，姜濤與Ian被形容為「雙熊對決」，賽前Edan揚言對姜濤有信心，但隊長Lokman潑冷水：「唔係信心，而係擔心！」開始前，Ian表示背對背已感受到姜濤的力量，之後姜濤乘機偷襲，竟然連番偷錫Ian手背及頸，嚇得他大叫：「做咩錫我呀？」

Anson Lo攬攬撒嬌 另一場「神之對決」亦備受矚目，由Anson Lo對戰Anson Kong（AK），賽前Anson Lo已大呼好驚，笑說：「呢個係擂台嚟㗎喎！」又叫AK「唔好打我」並從後攬實撒嬌求饒，非常搞笑，但AK淡定說：「有一個好消息係，我哋是但一個會晉級㗎喇！」

另外，Edan近日與毛舜筠結伴欣賞王菀之、謝君豪及梁仲恆主演的舞台劇《Skylight天色》，Edan透露專程看謝君豪演出作為學習；而王菀之身兼投資、監製、女主角及劇本翻譯，得悉毛舜筠讚她做得好即開心說：「超級偶像讚我，令我信心又再多咗。」

姜濤 Anson Lo攬實AK求饒，但似乎冇乜用。