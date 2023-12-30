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馬國明夫婦派喜餅
馬國明與湯洛雯返公司派餅，非常有心。
視帝馬國明與湯洛雯在泰國蘇梅島舉行浪漫婚禮，未有時間度蜜月便返港開工，但工作再忙，也沒有忘記一班好同事。日前兩口子齊齊返無綫派喜餅，與為《愛．回家之開心速遞》開工的呂慧儀、湯盈盈及單立文分享喜悅，呂慧儀在社交網上載開心合照，大讚他們相當有心，並祝他們新婚快樂。
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