張曦雯陪砌Puzzle 唐詩詠重拾少女心

視后唐詩詠單身多時，身邊好友都一雙一對，但她亦不愁寂寞，工作滿滿之餘，節日又相約閨蜜張曦雯在家重拾少女回憶。而張曦雯趁明年衝刺前四出旅行，去完台灣後，下一站是南非。

唐詩詠與張曦雯（Kelly）是閨中密友，日前詩詠趁假期到Kelly家聚會，吃喝玩樂兼齊齊砌Puzzle，她受訪時笑言重拾少女時的回憶：「我哋好耐冇見，好簡單咁食吓嘢、傾吓偈，過咗好快樂、平安嘅一日。」談到砌Puzzle要跟另一半才夠Sweet，她不認同：「唔係喎！我哋玩得好開心、好滿足。」新一年即將來臨，她透露將到外地拍攝新的體驗節目，農曆新年亦要到外地拍廣告，相當充實。

去台灣氹細路 至於早前在內地忙拍新劇《企業強人》的Kelly，剛去完台灣5日4夜，她受訪時說：「因為Daddy喺香港，聖誕節之前趕返嚟同佢一齊過，我都3、4年冇去過台灣，主要係探朋友，好多時間都係留喺朋友屋企Family Time，同小朋友玩吓。」她亦有到九份吃臭豆腐，還有釣蝦及放天燈：「不過嗰幾日咁啱落雨，所以好凍，放天燈時都要着雨褸。」稍後她會去多個地方旅行，及到南非出席好友婚禮，她指對上一次到南非已是2019年與羅天宇拍攝無綫節目《12個夏天》：「好鍾意嗰度，啲嘢又好食，好期待。」