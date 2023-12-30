新歌被踩 全網粉絲量失守 周杰倫輸人氣 遭薛之謙奪王位

台灣歌王周杰倫（周董）年底淪為「雙失」！內地娛圈歌手全網粉絲量榜出爐，擁8,283萬粉絲量的他，以79萬人之差，敗給「80後歌手」薛之謙，令對方成為新一代「人氣歌王」！輸了人氣，年底推出之新歌亦輸了口碑，被狂踩歌曲沉悶，吐字不清，不少網民慨嘆江郎才盡，要告別過去的黃金時代！

內地媒體根據各大音樂平台統計得出娛圈歌手全網粉絲量Top 12，早前空降香港舉行巡唱的內地歌手薛之謙，擁8,362萬Fans，人氣比周杰倫更勝一籌，周董以8,283萬粉絲量敗給對方，只好將「人氣歌王」之位拱手相讓給薛之謙！而台灣金曲歌王林俊傑更輸到慘不忍睹，因為他比薛之謙、周董輸近一倍，只擁4,744萬Fans，但都穩坐第3位！香港代表鄧紫棋（G.E.M.）就以4,613萬Fans成「梗頸四」，與第5位擁4,196萬粉絲量的陳奕迅相差好微，至於第6至第12名就分別有張杰（3,619萬）、TFBOYS（3,490萬）、許嵩（3,281萬）、李榮浩（2,664萬）、汪蘇瀧（2,636萬）、華晨宇（2,510萬）、毛不易（2,493萬），都算大路。

有名自然有利，日前網上出現「2023年華語歌手商演報價表」，由於周董、陳奕迅近乎不接商演，令目前商演「天花板」亦是薛之謙的天下，每場收300萬元人民幣（約330萬港元），緊隨其後的張杰收280萬元人民幣（約308萬港元）一場，第3位則是李榮浩，每場收190萬元人民幣（約209萬港元）。

被指江郎才盡 除了輸了人氣，周董於本月21日推出由他作曲及主唱之單曲《聖誕星 Christmas Star》亦被網民踩到體無完膚，原本歌曲描繪在聖誕節前夕被分手，只能獨自一人度過，獻給世界上每個被落單的人，歌曲MV亦拍得甚有心思，但可惜新歌的曲調及周董的聲線卻被網民狂轟沉悶、欠特色，「周董新歌難聽」更一度衝上熱搜，網友紛紛留言：「他真的江郎才盡了，現在的嗓子也唱不上去了」、「你還是去享受人生吧」，雖然都有網民指歌曲有治愈感，但負評明顯比正評多出好幾倍！雖然新歌被批評，但周董一於少理，正與家人在芬蘭旅遊兼工作，前日於個人社交平台Po出新相，並祝大家新年快樂，又為自己的綜藝節目《周遊記2》做宣傳。

另外，於粉絲榜位列第4位的G.E.M.早前於廣州開騷，雖然在台上仆親，戰火婚紗又被踩，尤其胸前以卡其色作配襯，更被指似裸露，未知是否為了平息劣評，她於社交網Po出全白色戰火婚紗相，雖然衣着被彈，但其演唱會相當成功，繼廣州站全場爆滿，將於明年1月舉行之深圳站，銷情亦相當之好，有網民更留言希望她能加場。