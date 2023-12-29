全度妍弔唁 哭成淚人 李善均遺書曝光：沒辦法了！

韓星李善均前日驚爆在座駕內燒炭自殺身亡，有媒體公開了他留給妻子的遺書內容，他絕望表示已想不到其他辦法。圈中大批頂級紅星趕赴靈堂，身在當地的台星許光漢亦有弔唁！

今年10月捲入吸毒案的韓片《上流寄生族》男星李善均，前日驚爆燒炭自殺身亡，終年48歲，家屬決定不進行驗屍，昨日舉行入殮儀式，並將於今日凌晨舉殯。前晚有韓媒曝光李善均留給妻子田慧振的遺書，寫着「沒辦法、好像只有這個辦法。」之類的內容，有指他亦有向事務所道歉：「廣告和電影的違約金很多，對不起。」有傳他涉毒調查遭取消電影演出及廣告的違約金額或高逾6,000萬港元。

李善均生前的圈中好友及同僚陸續趕赴靈堂弔唁，包括日前抵達當地、原本有機會跟他合作拍劇的台灣男星許光漢、《上》片導演奉俊昊和演員崔宇植，以及韓星趙震雄、影帝薛景求、河正宇、李聖民、李政宰、鄭雨盛、全度妍、趙正錫、崔始源、高庚杓、柳俊烈及劉延錫等，眾人均神情哀傷，全度妍更哭成淚人。事務所事先聲明不公開喪禮，但仍有網紅試圖硬闖靈堂拍片，事務所再三叮囑外界讓亡者安息，別再打擾遺屬。

兩女涉嫌勒索被審 此外，李善均之前被指年初在夜店女室長B某家中吸食大麻及抗精神科藥物，他當時指遭到B某及另一名女子A某的勒索恐嚇，並透過律師起訴兩女勒索他合共約210萬港元，據悉他先後向A、B兩人支付約30萬及180萬港元。執法部門已向法院申請對兩女的拘留令，但A某日前缺席拘留前審訊，涉嫌潛逃被捕，直至昨午她終於現身，並手抱小孩現身法院接受拘留前審訊。至於李善均的吸毒指控，由於當事人已身亡，預計調查將以「無起訴權」結束。