暢所欲玄：十二生肖運程：龍

屬龍的朋友是為太歲之年，龍見龍為伏吟，伏吟是指獨自暗地裏呻吟，沒有人知道你的苦困，這就是有苦自己知的來源。屬龍的朋友為本命年，但凡本命年的生肖都是犯太歲的原因，就是伏吟是也！

歲駕吉星，是指屬龍的朋友，好似太歲皇帝駕臨，皇權最高，所以其事業上的權力有所增加，容易升職。學生哥考試成績比平時高分，有利考試。

華蓋吉星，視為皇帝出行，有華麗的蓋傘，高貴無比，給人尊貴的感覺，受人敬重。同時華蓋吉星也利於宗教文化，玄學神秘文化，喜好此研究的龍朋友，今年的技術可更上一層樓。

太歲凶星，就是指伏吟，有鬱結的心情，只能看開心情，如果難做到，可以在空閒時，多外出活動，或和朋友做運動，有助好好解決伏吟之鬱悶。黃旛凶星，是指看到殯儀上之旛條，繼而產生之不安，可用百解化解。

劍鋒凶星，容易受金屬傷害而流血，最佳方法是捐血洗牙化解。三刑凶星，是指辰辰自刑，辰是龍，辰辰就是龍龍自刑之意。自刑者，是指龍的力量幫助龍的力量，太歲龍是老闆，自己屬龍，功勞是老闆，工作辛勞是自己，所以心有不甘，睇開啲啦！

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅