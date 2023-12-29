吳浩康食「地盤飯」舔舔脷

歌手吳浩康（Deep）最近在地盤開工，化身「地盤KOL」的他分享工地用饍菜單，每個飯盒賣40元，菜式有很多選擇，外賣更附送飲品。Deep選擇了枝竹豆腐火腩飯，見他與一班工友食得津津有味，他更直豎拇指讚飯盒好食，非常滿足。