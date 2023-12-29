12月29日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月29日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
吳浩康食「地盤飯」舔舔脷
歌手吳浩康（Deep）最近在地盤開工，化身「地盤KOL」的他分享工地用饍菜單，每個飯盒賣40元，菜式有很多選擇，外賣更附送飲品。Deep選擇了枝竹豆腐火腩飯，見他與一班工友食得津津有味，他更直豎拇指讚飯盒好食，非常滿足。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231229-1229_00282_074/吳浩康食「地盤飯」舔舔脷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc