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伍富橋夫妻鬥晒事業線
「億萬駙馬」伍富橋與富貴老婆梁兆楹（Shirley）愛火愈燒愈烈，最近更公開大尺度合照贈興，他們齊齊穿上大褸，見Shirley拿起2個聖誕掛飾及迷你聖誕樹放在老公的下身拍照，畫面搞笑。2人之後再換上浴袍，鬥晒胸前深不見底的「事業線」，實在搶眼！
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