娛樂

慈妹回眸一笑甜到漏
台灣啦啦隊成員彭翊慈（慈妹）擁有C Cup傲人上圍，日前她趁着好天氣去了海邊玩，分享一段「回眸一笑」影片，吸引網民一睇再睇。慈妹先透過遠景鏡頭拍攝，盡顯白滑長腿及香肩鎖骨的倩麗背影，隨着鏡頭拉近，她慢慢轉身並展露燦爛笑容，令網民暈得一陣陣，紛紛讚她可愛甜美！
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc