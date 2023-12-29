台灣啦啦隊成員彭翊慈（慈妹）擁有C Cup傲人上圍，日前她趁着好天氣去了海邊玩，分享一段「回眸一笑」影片，吸引網民一睇再睇。慈妹先透過遠景鏡頭拍攝，盡顯白滑長腿及香肩鎖骨的倩麗背影，隨着鏡頭拉近，她慢慢轉身並展露燦爛笑容，令網民暈得一陣陣，紛紛讚她可愛甜美！