捱過疫市難敵經濟劣境 翟威廉變陣 酒舖關門大吉

無綫藝人翟威廉（William）於2020年6月在「疫」市中投資50萬，與胞兄翟威信合資在佐敦開酒舖，地舖賣日本清酒，樓上則開設工作室直播其網上節目《Happy Live》。疫情最嚴峻之時，政府曾封街防疫，佐敦成為受限區域，與William的店只相隔兩條街，但他如常開店營業，想不到連如此艱難的日子都捱得過，卻敵不過經濟低迷的惡劣環境，店舖早前宣布結業。

William的店開業3年多，現時雖然沒有實體店，但他仍有在荔枝角租工廈單位寄存貨物，現時以網上銷售及批發為主，他接受記者訪問時表示：「嚟緊呢兩年我都係睇淡零售市道，趁未蝕錢之前不如縮減開支，等自己有現金做其他方面嘅投資。樓上舖我唔使請人睇舖，租金相對都平啲。」

轉場搞直播節目 他過去在工作室經常直播《Happy Live》，劉佩玥及鄧伊婷等更是常客，如今清酒店結業，連帶失去工作室，問他可有不捨？William笑說：「所有嘢都更新進步啦，間中會回味吓，但主要向前看。依家《Happy Live》出外做騷為主，好似《歡樂滿東華》網上直播騷我哋都有參與，依家啲大型器材仲好適合放喺我租緊嘅倉添，所有嘢都向好嘅方面運作。」