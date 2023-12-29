好多樓揸手 唔話你知！ 李幸倪眼光差 頻遇「極品」男

李幸倪在網上節目中分享情史，雖然拍拖次數不多，但經歷豐富，既遇上男友「劈腿」，亦有過控制狂情人，她又自爆有幾層樓揸手，認真有米。

英皇歌手李幸倪（Gin Lee）為網上節目《枉談》擔任嘉賓，主持指她不像其他藝人愛享受生活，好似買名車、住豪宅，Gin Lee則稱不算有錢，但笑言也愛買包包，卻不喜歡炫耀，最豪的東西便是買樓：「我喺馬來西亞有好多層樓，哈哈，唔通又話你知咩，哈哈。下一個目標就要喺香港買樓。」

講到感情生活，Gin Lee透露讀大學才初戀，戀愛次數5隻手指可數，但在寥寥的拍拖經歷中卻遇過不少「極品」：「發現個女仔post咗佢哋嘅合照，我先知道『啊！原來你有咗第二個。』有同佢坐低傾，佢怪責我先，佢覺得我鍾意咗第二個，佢就慢慢淡出同第二個一齊，佢嘅意思係人哋都追你囉，覺得我變心，但我冇。」她曾繼續為這段感情努力，但對方拒絕：「傷心㗎都。我揀男仔係差啲，我朋友成日話我嘅眼光麻麻哋。」

諗過與粉絲拍拖 她又自爆遇過控制狂男友：「着得性感少少又唔得，喺台上面唱歌，有第二啲男人望住我又唔得，又係我錯，又要控制我唔可以做歌手，要做歌手就做教會歌手，類似呢啲，個價值觀係完全唔同。」這次經歷後，亦認清哪類男生適合自己。問到可有與fans拍拖，Gin Lee猶豫片刻：「曾經有諗過，最尾冇。」原來曾經有fans向她展開追求，但向最壞情況想，擔心被洩露私隱秘密而作罷。她又自言不能一見鍾情，要由朋友認識開始，最少要認識兩年以上才發展。