中娛星動：劉亦菲冧莊視后 周冬雨封影后 唔輸蝕

內地女神劉亦菲與周冬雨昨晚到訪濠江，出席一個影視頒獎禮，結果2人平分秋色，分別於電視及電影界獲得「最佳女主角」，而朱一龍則擊敗大熱梁朝偉，榮登影帝寶座，張兆輝則獲得「最佳男配角」，可喜可賀。

「2023第15屆澳門國際電影節暨第14屆澳門國際電視節」於昨晚舉行，紅地氈上一眾女星一如既往性感搶鏡。去年憑主演《夢華錄》榮登視后的劉亦菲，今年憑劇集《去有風的地方》再爭獎，賽前成大熱的她下午才抵埗，即換上一條名牌「泰山裝」紗裙現身，仙氣滿溢成網民熱話，最後不負眾望成功「冧莊」，不少粉絲隨即發文「恭喜許紅豆（其角色名字）」。

憑主演電影《熱搜》入圍「最佳女主角」的周冬雨，以黑色Deep V晚裝搶鏡，並露出小蠻腰，相當吸睛。她受訪時透露自己相隔7年再參加電影節，打趣猶如「七年之癢」時，身旁女主持竟破口而出：「今晚如果你能在電視劇方面贏得女主角，便雙喜臨門了。」搞到周冬雨尷尬澄清：「我是角逐電影女主角的﹗」最終她亦榮登影后，挽回不少面子。

朱一龍隔空攞獎 「最佳男主角」方面，朱一龍憑主演《消失的她》，撼贏《無名》梁朝偉奪得影帝寶座，他未有到場，事後透過工作室回應：「感謝組委會，以及《消》片台前幕後，以及觀眾們的喜愛與支持。」憑電影《困獸》入圍角逐「最佳男配角」的張兆輝賽前西裝筆挺現身紅地氈，與擔任頒獎嘉賓的溫碧霞談笑風生，他擊敗《邊緣行者》方中信，及《暗殺風暴》吳鎮宇得獎。《無名》導演程耳獲頒「最佳導演獎」，而丁子峻則憑執導《里奇不眠夜》獲得「新銳導演獎」。

周冬雨以Deep V搶Fo，讓人眼前一亮。 朱一龍奪下影帝寶座，可惜未能現身領獎。 張兆輝精神奕奕，亮相頒獎禮。