北京首映 星光熠熠 阿Sa悲情惹人羨 自認中大獎

三金影帝梁朝偉與蔡卓妍（阿Sa）前晚於北京出席英皇電影《金手指》大型首映禮，眾人更為導演莊文強慶生，曾於電影裏飾演阿Sa媽咪的惠英紅專程來捧場，更講到明很羨慕「女兒」可以參與這部頂級製作，阿Sa亦即秒回：「對呀，我中大獎了！」

首映禮星光熠熠，除有偉仔、阿Sa以及惠英紅之外，任達華、方中信、陳家樂、周家怡等演員均有現身。偉仔於首映禮上，直言拍電影是自己發洩內心壓抑情緒的渠道，阿Sa則用「陷入金錢誘惑無法逃脫的悲情人物」來形容自己所演的角色，簡單地介紹了自己拍戲的感受。

當日適逢導演莊文強的生日，全場為導演大唱生日歌，並驚喜準備了帶有「金手指」裝飾的生日蛋糕，如此有心思，莊文強當然開心不已，並許下「世界和平」作生日願望，有觀眾更直呼自己是導演的資深影迷，並送上獨特「菜花花束」，祝導演不止有才華，也有「財」花。

惠英紅讚不絕口 專程出席首映禮的影后惠英紅，大讚《金》片劇情精彩，讓自己在觀看過程中「一點喘息的機會都沒有，只能用『愈看愈爽』來形容！」惠英紅更對在電影《原諒他77次》中飾演自己女兒的阿Sa，當眾流露羨慕之情：「演員班底太超級了，阿Sa，你多好運啊！」阿Sa笑着回應「媽咪」：「對呀，我中大獎了！」惠英紅還笑指自己是梁朝偉粉絲，相當生鬼。