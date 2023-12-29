蔚雨芯首登「百大美女榜」 姜濤揮低BTS 膺全球第3帥

男團MIRROR勢不可當，在剛出爐的「全球百大美女帥哥排行榜2023」中，成員姜濤由去年的第5位連升兩級打入三甲，成績更是「亞洲第一」！至於「魔鬼胸」蔚雨芯首度上榜打入第68位，是香港唯一代表。

「TC Candler全球百大美女帥哥排行榜2023」昨日出爐，去年多位香港男星上榜，不過今年「百大帥哥」的香港代表只得MIRROR成員有得留低，當中姜濤去年排名第5，今年連升兩級成為第3名，更稱霸亞洲代表！另一成員Anson Lo去年排第16位，今年跌到第39位；去年排第32位的Anson Kong，今年排第18位；Edan則排第72位。今年的帥哥冠軍是荷里活「小鮮肉」添麥菲查洛美（Timothee Chalamet），第2名則是演過「超人」的英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）。至於人氣席捲全球的韓國天團BTS成員V排第10位，隊友Jungkook排第16名，其他打入「百大帥哥」之列的男星還有肖戰、王鶴棣、「臉蛋天才」車銀優、碧咸及王一博等。

「百大美女」方面，韓團MOMOLAND前成員Nancy登上冠軍寶座，第2位是俄羅斯網紅Dasha Taran，第3位則是韓團TWICE的日本成員Sana。而「魔鬼胸」蔚雨芯成為唯一的香港代表，首度上榜就登上第68位，她表示：「冇諗過，做好自己，美呢回事係從心到外，享受美好的每一天，活在當下。繼續做運動，努力工作。」

BLACK PINK全員上榜 韓國人氣女團BLACK PINK的4名成員Jisoo、Rose、Lisa與Jennie全員上榜，分別排第9、12、14及23位。曾於2019年稱冠的TWICE台灣成員周子瑜今年只排在第11位，2014及2015年冠軍得主NaNa今年則排第15位。至於內地代表有田曦薇及「新疆女神」娜扎，分別排第47及87位；荷里活方面，「神奇女俠」Gal Gadot排第4位，「小魚仙」美國女星Halle Bailey與美國女星「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson）則分別進佔第62及83位。