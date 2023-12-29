「空殼」冠軍 工作量輸同屆港姐 豬膽鼻拜拜！ 莊子璇變靚追落後

港姐莊子璇參選時曾聲稱不接受微調，也許眼見同屆佳麗人氣、機會都比她多，眼紅的她看來終於「跪低」，日前社交網晒片時被網民發現「豬膽鼻」升級為「間尺鼻」，又直又尖，變臉後隨即獲派新工作，向來叻女的她再次成就解鎖！

港姐冠軍莊子璇參選以來負面新聞多多，樣子平凡被指「港女」、「MK妹」，又多次傳與佳麗不和，幸而選美當晚口才、急才兼備，狀態大勇摘冠，每次回應「獨孤精」傳聞又EQ高，對答得體。當選後，她專注學業靜待機會，但比起其他佳麗，工作機會確實很少，連落選佳麗都不如，僅有份在之前舉行的《萬千星輝賀台慶》擔任司儀之一。

眼見同屆佳麗郭珮文、王敏慈、王怡然、鄧凱文等人氣及事業都較優勝，她即醒目出擊，由MK妹變性感尤物，聖誕節穿着低胸裙大晒事業線，騷味十足，成功吸Like，被讚愈來愈靚女。不過，有眼利網民發現她明顯「變臉」，由鼻翼闊大進化成鼻樑又高又挺，鼻頭亦不再「豬膽」，尖到插死人！不少網民有骨留言：「靚咗喎！」、「整咗個鼻喎」、「Filter幫你整容？」

「大騎樓」郭珮文跑出 過去莊子璇受訪時曾回應被踩身材、樣貌都唔掂，當時她說：「五官唔會完美，世界上冇人完美，會做好自己。」再被問會否接受微調，她說：「暫時冇打算，但想減吓Baby Fat同肚腩。」不過，眼見其他佳麗如「大騎樓」郭珮文率先跑 出有劇開，與黃宗澤拍攝《法證先鋒6 倖存者的救贖》、王敏慈則與江美儀、麥長青主持飲食節目，鄧凱文又有份主持綜藝等，向來是聰明女的她都要「跪低」求變。

其實無綫對莊子璇都算不薄，工作少欠成績，但居然讓她角逐台慶頒獎禮「最具潛質新人」獎，與炎明熹、游嘉欣、古佩玲等拗手瓜，昨日她出席候選人記者會，一來就表示對獎項冇信心，更有自知之明地指自己是新人，自覺是陪跑，笑說：「除咗自己之外，個個都有機會攞獎，我都冇突出嘅角色，要同炎明熹、游嘉欣呢啲前輩學習。」問是否想拍劇，她直言：「所有嘢都想試吓。（郭珮文拍緊《法證6》。）我有問佢係咪好辛苦，佢都話攰。」談到當選後工作少之又少，她自爆：「係我主動要求少啲工作，我又唔係好醒目，兼顧唔到讀書，仲有半年先畢業。」問會否眼紅其他港姐多工作，她說：「唔會，個個都需要有工作，如果唔係好難養活自己。」又透露稍後會主持新節目，自嘲口齒不伶俐：「有時會Hang機，尤其係考試嘅時間，個腦塞住咗。」