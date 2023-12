美國天后瑪莉亞卡里(Mariah Carey)的聖誕金曲《All I Want For Christmas Is You》今年聖誕節在串流平台錄得23,701,697次播放,打破去年21,273,357次紀錄,又第14次登上Billboard百大單曲榜。她於社交網上載穿上低胸紅裙在聖誕樹旁拍攝的照片,留言表示睡醒就收到好消息:「我好多謝你哋令到呢個聖誕(好老實,成個冬季)對我嚟講咁喜慶。雖然今日已經係12月26日,但喺我角度聖誕節永遠唔會完。」另一邊廂,其舞蹈員舊愛Bryan Tanaka於社交網交代分手詳情,指是共同決定。